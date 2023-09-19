19 сентября, 16:06,
обновлено 19 сентября, 16:28
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миротворцы РФ фиксируют факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны

По данным Минобороны России, миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе фиксирует многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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"С 12:00 19 сентября 2023 г. российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - отмечают в ведомстве.

Там заявили, что российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам.

По данным ведомства, в течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям.

"Командование российского миротворческого контингента призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса", - говорится в документе. 

Теги:
АзербайджанРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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