Запад обещает Киеву оружие, тот жалуется на неисправные танки. События вокруг Украины

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) "есть еще много боеспособных сил" для контрнаступления, в том числе в зимний период, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли.

Первая партия танков Abrams, которые Вашингтон пообещал передать Киеву, скоро поступит на Украину, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Тем временем Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.

Украина начала расследование против Венгрии, Польши и Словакии из-за введенных ими запретов на импорт украинских зерновых. В Будапеште и Варшаве заявили, что не боятся ответных мер.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак ВСУ на донецком, запорожском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боевых действий на купянском, херсонском и южнодонецком направлениях потери ВСУ превысили 620 военнослужащих.

Уничтожено около 10 единиц бронетехники, а также различные артиллерийские вооружения противника, включая 3 самоходных артиллерийских установки Krab польского производства и 5 артиллерийских систем М777 производства США. В районе населенного пункта Новопокровка (Запорожская область) сбит украинский самолет Су-25.

ВСУ по-прежнему обладают необходимым для продолжения контрнаступления, заявил председатель КНШ ВС США на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии. По словам Милли, ВСУ "продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу". "Есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной", - сказал Милли и добавил, что у Киева "нет намерений прекращать боевые действия зимой".

Обстрелы регионов РФ

ВСУ в течение почти трех часов обстреливали из танков и минометов село Каиры в Херсонской области, пожилой мужчина погиб, еще девять мирных жителей ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Всего с начала сентября из-за обстрелов с украинской стороны в области 4 мирных жителя погибли, 64 человека получили ранения.

Российская система ПВО сбила четыре украинские ракеты над Мелитополем (Запорожская область), сообщили в оперативных службах региона. Пострадавших нет.

ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 90 различных боеприпасов, было совершено несколько атак беспилотников. Осколками снарядов повреждены дом и линия электропередачи в двух населенных пунктах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. По словам губернатора региона Александра Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений.

Зеленский в США

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на самолете перевозящей высших чиновников госкомпании "Украина". Как отмечает агентство Украинские новости, это произошло впервые с начала российской спецоперации на Украине - ранее Зеленский при перелетах пользовался авиалайнерами других стран.

Украинское зерно

Киев начал расследование против Венгрии, Польши и Словакии из-за введения ими односторонних запретов на импорт украинских зерновых и ряда других товаров, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он предупредил, что, если эмбарго не снимут, украинские власти "примут решение о запрете импорта на Украину определенных категорий товаров из указанных стран". Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Украина подала жалобу.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил на переговорах с украинским коллегой Николаем Сольским, что Будапешт не изменит свое решение о продлении запрета на импорт зерна с Украины.

Варшава тоже не опасается ограничительных мер со стороны ЕС и ВТО, сказал порталу Euractiv глава польского Минсельхоза Роберт Телус. По его словам, не стоит "бояться нормативных актов, которые действуют в неправильном направлении".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна намерена заниматься исключительно транзитом украинского зерна, но не будет его импортировать, так как это может нанести ущерб сельскому хозяйству республики. По его словам, эта позиция была доведена до президента Украины и всех профильных министров.

Оружие для Киева

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что обещанные Вашингтоном Киеву танки Abrams "скоро будут на Украине". Источники в Пентагоне газеты Politico уточняли, что Киев может получить первые 10 из 31 машины M1 Abrams в сентябре.

Дания закупает еще 45 танков для передачи Украине, сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, новый пакет помощи включает 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72. Поставка боевых машин финансируется из созданного в этом году Украинского фонда. На это выделяется 5,8 млрд крон ($831 млн).

Нидерланды и Дания будут участвовать в финансировании чешской военной помощи Украине. По словам заместителя министра обороны Чехии Даниэла Блажковца, в рамках взаимодействия "речь пойдет о поставках танков, гаубиц, стрелкового оружия, БМП, элементов ПВО и средств ведения электронного боя, а также боеприпасов, производимых компаниями чешской оборонной промышленности".

Украина на прошлой неделе отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния, сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники. По его информации, Украина "уведомила специальный штаб при министерстве обороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте", поэтому переправлять танки на Украину "не имеет смысла". Как сказано в публикации, прибывшие из ФРГ эксперты выяснили, что танки действительно требуют ремонта.

Министерство иностранных дел Пакистана опровергло опубликованную порталом The Intercept информацию о якобы заключенной между Исламабадом и Вашингтоном сделке о поставке боеприпасов для Киева в обмен на содействие в возобновлении соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). "Пакистан придерживается политики строгого нейтралитета в конфликте между Украиной и Россией", - заявила официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.

Помощь беженцам

Еврокомиссия предложила Совету ЕС продлить еще на один год действие специального механизма предоставления убежища гражданам Украины, который был задействован после начала российской специальной военной операции. По сообщению пресс-службы ЕК, это позволит обеспечить поддержку "более чем 4 млн человек, пользующихся защитой по всему ЕС".

Пособия для украинских граждан, находящихся в Польше, закончатся в конце этого года, пока нет решения об их продлении, сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. По его мнению, нормы поддержки "не будут продлены в большой степени".

Запросы Шмыгаля

Премьер-министр Украины объявил, что стране в 2024 году понадобится финансовая поддержка Запада на сумму $42 млрд, что соответствует дефициту, заложенному в проекте бюджета на следующий год. По словам Шмыгаля, эти деньги могут поступить по программам ЕС Ukraine Facility, МВФ, а также от Соединенных Штатов и "других друзей и партнеров".

15 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на следующий год с дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части (3,108 трлн гривен, или $84,9 млрд). При этом более половины бюджета (1,685 трлн гривен, или $46 млрд) будет направлено на военные расходы, что на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в текущем году.