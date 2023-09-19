Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

Президент отметил высокое оснащение армии и флота

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника, отметил высокое оснащение армии и флота. Он адресовал эти слова работникам отрасли, открывая заседание Военно-промышленной комиссии.

"Мы проводим очередное заседание Военно-промышленной комиссии. Решили провести его здесь, в Ижевске, в одном из ведущих центров отечественной оборонной промышленности", - сказал президент, напомнив, что 19 сентября в России отмечается День оружейника. "Я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК", - сказал Путин, поблагодарив их за ответственный, добросовестный подход к делу. "Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне", - подчеркнул глава государства.

Говоря о праздновании Дня оружейника, Путин заметил, что в этот день принято отдавать дань уважения ветеранам отрасли, многим поколениям оружейников, чьим трудом и талантом ковалась оборонная мощь российской державы на протяжении веков. "Еще раз поздравляю работников оборонной отрасли с праздником. Желаю всем здоровья, новых высоких результатов на благо Родины и нашего народа", - сказал президент.

Путин отметил, что глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о том, какая праздничная программа была организована в Ижевске в честь праздника. "Надеюсь, что на всех участников это произвело должное впечатление. И дальше все будем делать для того, чтобы люди чувствовали, что они в центре внимания страны находятся", - заверил российский лидер.