Путин: российская оборонка активно наращивает производство для обеспечения СВО

Президент отметил, что отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Оборонный комплекс России активно наращивает производство для обеспечения специальной военной операции. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая заседание Военно-промышленной комиссии.

"Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом", - сказал президент.