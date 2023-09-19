19 сентября, 16:53,
обновлено 19 сентября, 17:23

Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО

© Kremlin.ru

Президент России также обратил внимание на то, что по итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск продукции

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Российские оборонные предприятия должны увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

"Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры", - сказал он.

Глава государства также обратил внимание на то, что по итогам восьми месяцев текущего года организациям оборонно-промышленного комплекса удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. Так, "объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения - в три раза", отметил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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