Путин поручил уточнить объемы новой госпрограммы вооружений с учетом СВО

Президент отметил наличие нескольких нерешенных финансовых вопросов

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил в связи с проведением СВО уточнить объемы новой госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы, отметив при этом несколько нерешенных финансовых вопросов. Глава государства проводит заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК).

"Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, военной и специальной технике существенно увеличиваются", - отметил Путин. Он пояснил: "Это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил, появлением новых частей и соединений".

"Поэтому необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы [вооружений на 2025-2034 годы] и объемы ее ресурсного обеспечения. Как вы знаете, ряд финансовых вопросов остаются пока нерешенными, и сегодня предлагаю их обсудить и принять сбалансированное решение с учетом экономических возможностей государства", - подчеркнул президент. Он напомнил, что сейчас идет завершающая работа по бюджету на следующий год и на трехлетку.

Путин в целом предложил обсудить на заседании, как идет формирование проекта госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы. "Мы, безусловно, должны смотреть вперед, заглядывать за горизонт. Уже не раз отмечал, что это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значение для укрепления обороноспособности и безопасности России", - указал глава государства.

По его словам, системная, последовательная реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический, боевой потенциал всех силовых структур, вести разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений и техники.

"Формирование новой госпрограммы сейчас ведется министерством обороны совместно с госзаказчиками и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. На основании соответствующего решения, которое мною было принято, программа начнет действовать с 2025 года", - добавил Путин.