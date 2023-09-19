19 сентября, 17:10

Путин поручил уделять качеству военной продукции повышенное внимание

По словам президента, оборонные предприятия России должны активнее применять передовые технологии

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Оборонные предприятия России должны активнее применять передовые технологии, а также продолжать с повышенным вниманием относиться к качеству продукции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

"В целом предприятия ОПК должны активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, как и прежде повышенное внимание уделять качеству военной продукции", - обозначил задачи он.

Путин предложил обсудить на заседании, какие еще позиции и направления оборонной промышленности нужно усилить, какие проблемные вопросы пока не решены. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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