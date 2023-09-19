Комиссия под руководством Путина рассмотрит кандидатов в генконструкторы ОПК

Этот вопрос включили в повестку заседания Военно-промышленной комиссии

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии предложил рассмотреть несколько кандидатов на должности генеральных конструкторов и руководителей технологических направлений в сфере оборонки. По его словам, этот вопрос включен в повестку мероприятия.

"Рассмотрим кандидатов для наделения полномочиями генеральных конструкторов по созданию вооружения и военной техники, а также кандидатов на должности руководителей приоритетных технологических направлений. Рассчитываю, что утвержденные сегодня генеральные конструкторы и руководители приоритетных технологических направлений, безусловно, проявят себя и новыми результатами подтвердят свой высокий статус, помогут более эффективно продвигать важнейшие проекты в сфере национальной обороны и безопасности, в том числе возглавят разработку передовых технологий, которые определят завтрашний день, облик российских вооруженных сил", - сказал Путин во вступительном слове на заседании.

После этого мероприятие продолжилось за закрытыми дверями.

Заседание ВПК проходит в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября. Встреча организована в смешанном режиме, часть членов комиссии участвуют в нем по видео-конференц-связи. Военно-промышленная комиссия РФ - постоянно действующий орган, который возглавляет президент России. Комиссия образована в целях реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

Указ о генеральных конструкторах вооружений был подписан президентом РФ в 2015 году. Они возглавляют работу по созданию стратегически важных систем вооружения и имеют широкие полномочия по ресурсному обеспечению проектов.