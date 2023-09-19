МО РФ сообщило о 19 нарушениях воздушного пространства Сирии за сутки авиацией коалиции

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, "подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 19 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 19 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сообщил Кулить.

По его данным, всего за сутки со стороны коалиции зафиксировано 18 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заявил контр-адмирал.