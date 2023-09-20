В Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

В ведомстве уточнили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Попытка нападения была совершена около 23:45 мск 19 сентября.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве, добавив, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.