19 сентября, 21:44
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

В ведомстве уточнили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Попытка нападения была совершена около 23:45 мск 19 сентября.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве, добавив, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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