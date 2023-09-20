Разработчик заявил, что новейшая кассетная авиаракета С-8КЛ получит увеличенную дальность

Закончены опытно-конструкторские работы, реактивный снаряд уже производится в ограниченных количествах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новейшая неуправляемая авиационная ракета с кассетной боевой частью С-8КЛ получит увеличенную дальность боевого применения благодаря усовершенствованному двигателю. Об этом ТАСС сообщил представитель Института прикладной физики, разработавшего реактивный снаряд.

"Модернизация проводится на основе опыта боевого применения и в первую очередь касается повышения дальностей в связи с действиями в условиях ПВО. Достижения в области двигателестроения позволили применить в новой ракете тонкостенный двигатель со сниженной массой и более современным высокоэнергетическим топливом, благодаря чему не только увеличить дальность, но и размер боевой части. А это дает возможность использовать не моноблочную боевую часть, а поделить ее и сделать кассетной. Эффективность и дальность боевого применения ракеты значительно повысились", - сообщил он.

По словам представителя института, уже закончены опытно-конструкторские работы, реактивный снаряд производится "в ограниченных количествах".

С-8КЛ представляет собой модернизированную версию советской неуправляемой 80-миллиметровой авиаракеты С-8, дальность боевого применения которой в различных вариантах достигала 4 км. Масса кассетной боевой части составляет 7,3 кг. Применяется с контейнерных пусковых установок самолетов и вертолетов. Впервые С-8КЛ демонстрировалась на форуме "Армия-2023".