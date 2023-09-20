МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%

В ведомстве отметили, что разведка противника регулярно пытается обнаружить стартовые позиции установок, однако попытки оказываются безуспешным

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Точность ударов реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Расчеты РСЗО "Торнадо-С" наносят точные удары по ключевым военным объектам противника. Управляемыми ракетами артиллеристы уничтожают опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, склады и замаскированные командные пункты. Точность попадания при использовании современных боеприпасов достигает 100%. Неудивительно, что вражеская разведка беспрерывно, но безрезультатно пытается вскрыть стартовые позиции установок, а также места укрытия комплекса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для исключения возможности обнаружения ракетчики, работающие в зоне СВО, постоянно меняют место дислокации. Стартовые позиции используются один раз. Время нахождения на них ограничено несколькими минутами до и после боевой работы установки. Укрытия расчеты меняют нескольких раз в день.

"Торнадо-С" взял от предшественника все лучшее - надежность, проходимость. Это уже принципиально другая машина. По сути, стреляющий компьютер. Машина сама рассчитывает траекторию, задает курс боеприпасу, который в свою очередь самоуправляемый. Выносной пульт позволяет работать на удалении нескольких десятков метров для максимальной безопасности личного состава. Так же пуск можно осуществить и из кабины", - отмечается в сообщении.

Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. Применяется как при обороне, так и в наступлении. Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС.