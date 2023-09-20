20 сентября, 05:06,
обновлено 20 сентября, 05:09

Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам главы Минобороны РФ, диалог между странами развивается интенсивно

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сейчас развивается особенно интенсивно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани в среду.

При этом он заявил о готовности "к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке". "С удовлетворением отмечаем, - сказал Шойгу, - что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно".

По его словам, это во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана. "Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", - подчеркнул министр обороны России.

Он предложил коллеге обсудить в ходе переговоров ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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