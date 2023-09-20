Миротворцы РФ эвакуировали более 2 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха

Их обеспечили местами для временного проживания, врачи оказывают помощь раненым

ТАСС, 20 сентября. Российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. мирных жителей в Нагорном Карабахе, все они обеспечены местами для временного проживания, врачи оказывают помощь раненым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим. Всего эвакуированы более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1 тыс. 49 детей, - отметили в военном ведомстве. - Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами - специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения".

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - сказали в ведомстве.

В МО РФ напомнили, что с 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.