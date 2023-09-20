20 сентября, 09:57,
обновлено 20 сентября, 10:16
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В МО РФ подтвердили договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщили в ведомстве, "реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Договоренность о полном прекращении боевых действий достигнута при посредничестве командования миротворческим контингентом РФ между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"При пoсредничестве командования рoссийским миротворческим контингентом между азербaйджанской стороной и предстaвителями Нагорнoго Карабаха достигнутa договoренность о полном прекращении бoевых действий", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны России, договоренности будут реализовывать в координации с командованием миротворческим контингентом РФ.

Ранее в российском ведомстве сообщали, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции, оказывается вся возможная помощь мирному населению. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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