В МО РФ подтвердили договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе

Как сообщили в ведомстве, "реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Договоренность о полном прекращении боевых действий достигнута при посредничестве командования миротворческим контингентом РФ между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

"При пoсредничестве командования рoссийским миротворческим контингентом между азербaйджанской стороной и предстaвителями Нагорнoго Карабаха достигнутa договoренность о полном прекращении бoевых действий", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны России, договоренности будут реализовывать в координации с командованием миротворческим контингентом РФ.

Ранее в российском ведомстве сообщали, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции, оказывается вся возможная помощь мирному населению.