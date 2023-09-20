МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 35 военных

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на запорожском направлении до 35 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

"Также нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - добавили там.