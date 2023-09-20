МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов батальона 72-й мехбригады ВСУ

Ведомство также проинформировало о поражении пункта временной дислокации подразделений 35-й украинской бригады морской пехоты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили командно-наблюдательные пункты батальона 72-й механизированной бригады и пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.