20 сентября, 15:04,
обновлено 20 сентября, 15:19
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о перехвате двух ракет Storm Shadow над Херсонской областью

Алексей Коновалов/ ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По словам врио губернатора региона, пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 20 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили в Херсонской области удары украинской армии двумя дальнобойными ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, никто не пострадал.

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"Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима. Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю. Главное - из людей никто не пострадал. Значительных материальных повреждений удалось не допустить, ракеты ликвидированы над полем", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо отметил, что "именно такие ракеты Киев цинично называет "мирными". "Однако безопасными для россиян их делают российские военнослужащие, вооруженные высокотехнологичным оружием и оснащенные передовым радиоэлектронным оборудованием. Благодарю наших воинов за отличную боевую работу", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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