20 сентября, 15:27,
обновлено 20 сентября, 15:33
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как сообщили в Минобороны РФ, находившиеся в нем военнослужащие погибли

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг, военнослужащие погибли. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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