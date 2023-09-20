В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами

Как сообщили в Минобороны РФ, находившиеся в нем военнослужащие погибли

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг, военнослужащие погибли. Об этом сообщили в Минобороны России.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.