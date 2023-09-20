В Туле проходит заседание комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ

Мероприятие будет идти 19-21 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Перспективы развития военно-технического сотрудничества обсудят на 57-м заседании координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников СНГ в Туле. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Мероприятие проходит 19-21 сентября. "В ходе заседания рассматриваются вопросы, касающиеся перспектив развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с государствами - участниками СНГ, проведения в 2023 году работ (поставок) продукции военного назначения в соответствии с контрактно-договорными обязательствами, проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО государств - участников СНГ в 2024 году, а также научных исследований в области ВКО государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

В заседании принимают участие главнокомандующие ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны) вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России. "В целях снижения рисков, связанных с авиационной деятельностью, относящихся к эксплуатации воздушных судов заслушан доклад "О состоянии безопасности полетов авиации в вооруженных силах - государств участников СНГ", - заявили в Минобороны РФ.

