МО РФ сообщило об эвакуации более 3,1 тыс. жителей Карабаха

Военные медики российского медицинского отряда спецназначения оказали помощь 16 мирным жителям, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. мирных жителей эвакуированы в Нагорном Карабахе с начала активных боевых действий. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3 154 человека, из них 1 428 детей", - сообщили там.

В ведомстве отметили, все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Кроме того, военные медики российского медицинского отряда спецназначения оказали помощь 16 мирным жителям.

"Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Военными медиками российского медицинского отряда специального назначения оказана помощь 16 мирным жителям", - говорится в сообщении.