Миротворцы РФ не выявили нарушений режима прекращения огня в Карабахе с 13:00 20 сентября

Автомобиль с российскими миротворцами ранее подвергся обстрелу во время возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг в Карабахе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент не зафиксировал случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с 13:00 20 сентября. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Ранее автомобиль с российскими миротворцами во время возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг в Карабахе подвергся обстрелу. В Минобороны РФ сообщили, что все находившиеся в машине военнослужащие погибли.

"Ведется круглосуточный мониторинг обстановки. С 13:00 20 сентября 2023 г. случаев нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Днем в среду российское военное ведомство сообщило, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий при посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана позднее заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". Как заявил в послании к народу Армении премьер-министр республики Никол Пашинян, интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе после заявления о прекращении огня резко снизилась, но они полностью не прекратились.