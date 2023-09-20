Фрегат "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ России в 2023 году

Как сообщил генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов, в октябре ожидается возвращение корабля после государственных испытаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 постройки "Северной верфи" планируется к передаче ВМФ России в 2023 году. Об этом в кулуарах Международной выставки и конференции "Нева-2023" ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"Мы ожидаем в середине октября возвращение корабля [на ревизию] после государственных испытаний. От месяца до полутора займет проведение ревизии. В этом году корабль планируется к сдаче", - сказал он.

По словам Орлова, подготовка корабля была связана с множеством сложных вопросов, которые сейчас решаются.

"Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" (все постройки "Северной верфи")несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Фрегат "Адмирал Горшков" принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон".

17-я Международная выставка - конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" проходит в петербургском "Экспофоруме" в период с 18 по 21 сентября. Выставки "Нева" проводятся с 1991 года один раз в два года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.