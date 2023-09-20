20 сентября, 17:39

Шойгу утвердил перечень лиц, имеющих право задерживать проникших на объекты ВС РФ

Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В этот список вошли командир воинской части (корабля), начальник штаба, заместитель командира воинской части, начальник, офицеры службы защиты государственной тайны воинской част, военный комендант железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэропорта), дежурный по воинской части

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу установил перечень должностных лиц Вооруженных сил РФ, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание. Об этом говорится в приказе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В число военнослужащих, уполномоченных осуществлять административное задержание при выявлении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта), а именно - самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект ВС РФ, вошли:

  • командир воинской части (корабля),
  • начальник штаба, заместитель командира воинской части,
  • начальник, офицеры службы защиты гостайны части,
  • военный комендант железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэропорта),
  • дежурный по воинской части.
 
Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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