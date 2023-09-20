Шойгу утвердил перечень лиц, имеющих право задерживать проникших на объекты ВС РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу установил перечень должностных лиц Вооруженных сил РФ, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание. Об этом говорится в приказе, размещенном на официальном портале правовой информации.
В число военнослужащих, уполномоченных осуществлять административное задержание при выявлении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта), а именно - самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект ВС РФ, вошли:
- командир воинской части (корабля),
- начальник штаба, заместитель командира воинской части,
- начальник, офицеры службы защиты гостайны части,
- военный комендант железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэропорта),
- дежурный по воинской части.