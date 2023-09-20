20 сентября, 19:40
Новая техника ВС РФ

Zala Aero разработала дрон-камикадзе "Италмас", аналогичный "Герани" по конструкции

Он оснащен увеличенной боевой частью

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская компания Zala Aero разработала дрон-камикадзе "Италмас", построенный по аналогичной с барражирующим боеприпасом "Герань" схеме и оснащенный увеличенной боевой частью. Об этом сообщается в эфире телеканала "Россия-1".

"Он более глубинного действия, то есть [дальность переваливает] за 200 км. И с увеличенной боевой частью. <...> Тоже камикадзе", - рассказал в эфире главный конструктор компании Александр Захаров.

Дрон построен по схожей с "Геранью" схеме "летающее крыло". Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания, при этом в качестве бака для топлива выступают его крылья. Испытания "Италмаса" начались зимой, сейчас он уже практически готов к поставкам. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
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