Zala Aero разработала дрон-камикадзе "Италмас", аналогичный "Герани" по конструкции

Он оснащен увеличенной боевой частью

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская компания Zala Aero разработала дрон-камикадзе "Италмас", построенный по аналогичной с барражирующим боеприпасом "Герань" схеме и оснащенный увеличенной боевой частью. Об этом сообщается в эфире телеканала "Россия-1".

"Он более глубинного действия, то есть [дальность переваливает] за 200 км. И с увеличенной боевой частью. <...> Тоже камикадзе", - рассказал в эфире главный конструктор компании Александр Захаров.

Дрон построен по схожей с "Геранью" схеме "летающее крыло". Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания, при этом в качестве бака для топлива выступают его крылья. Испытания "Италмаса" начались зимой, сейчас он уже практически готов к поставкам.