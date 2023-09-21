Минобороны показало боевую работу "Мста-С" на марьинском направлении

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом на марьинском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С". "В рамках ведения контрбатарейной борьбы разведчиками-операторами БПЛА была выявлена попытка смены позиции артиллерийского орудия ВСУ и его маскировки в лесном массиве на Марьинском направлении. В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение орудия ВСУ вместе с расчетом", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что артиллерийские расчеты САУ "Мста-С" группировки "Юг" ежедневно выполняют задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника. "В случае если какие-то вскрываются колонны - наносим огневое поражение по колонне противника. Также, бывает, работаем по командным пунктам противника", - рассказал российский военнослужащий с позывным "Батор".

САУ 2С19 "Мста-С" способна поражать цели на расстоянии до 25 километров с помощью осколочно-фугасных, активно-реактивных и высокоточных корректируемых снарядов.