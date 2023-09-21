Военнослужащие ЮВО в Абхазии отработали навыки РХБ защиты в полевых условиях

Отработка действий в условиях применения условным противником оружия массового поражения проходила на горном полигоне Цабал

СУХУМ, 21 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали действия в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

"На горном полигоне Цабал военнослужащие применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80 и отработали навыки по выявлению и предупреждению распространения условного заражения местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие выполнили нормативы по использованию современных средств индивидуальной защиты, применили дегазационные комплекты ДКВ-К для проведения специальной обработки образцов вооружения и военной техники.