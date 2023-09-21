Экипажи танков Т-80 уничтожили командный пункт ВСУ на купянском направлении

В Минобороны РФ назвали работу из закрытых огневых позиций на одном из самых тяжелых и важных участков купянского направления приоритетной задачей для танкистов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство поделилось видеокадрами боевой работы танкистов. "На купянском направлении в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений танкисты группировки войск "Запад" выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Экипажем была получена задача уничтожить цели, где был расположен командный и опорный пункты противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что работа из закрытых огневых позиций на одном из самых тяжелых и важных участков купянского направления является приоритетной задачей для танкистов. "Выкатившись, боевые машины отработали по противнику. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипажи скрылись за рельефом местности и убыли в район ожидания", - рассказали в оборонном ведомстве.

Командир танка Т-80 с позывным Эксперт отметил, что работа ведется с расстояния свыше 10 км. "Работали с закрытой огневой позиции на большое расстояние - больше 10 километров. Тактика такая - пушку задираем максимально вверх, чтобы долетело. <…> Сейчас отстреливались по опорному пункту. Не даем противнику подняться. Помогаем нашей пехоте и артиллерии, чтобы нашим ребятам попроще было на передке", - заявил военнослужащий.