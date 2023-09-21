Российские войска отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Противник потерял до 70 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. В районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и Торского", - сказал Савчук

По его словам, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 пикапа и 2 122-мм гаубицы Д-30. "Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики", - отметил Савчук.