Экипажи Ка-27 выследили подлодку противника на учениях в Баренцевом море

В маневрах были задействованы около 1 800 человек и 80 единиц боевой техники

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника в Баренцевом море в рамках учений по защите арктической островной зоны и морского побережья России. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В рамках учения с экспедиционной группировкой сил и войск по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации корабельные вертолетчики отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отдельного корабельного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили полеты в сложных метеоусловиях над акваторией Баренцева моря и отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС отработали взаимодействие с одной из атомных подводных лодок в акватории Баренцева моря. В том числе экипажи провели тренировку по условной передаче экипажу подводной лодки медицинского груза в рамках выполнения поисково-спасательных задач в районах, близких к трассе Северного морского пути.

Учения с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота по организации обороны островных территорий и арктического побережья России стартовали 18 сентября. "В ходе учений отработано взаимодействие между корабельными группировками и береговыми ракетными дивизионами при решении совместных задач в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей, проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений и сил флота при решении задач по защите морских коммуникаций и Северного морского пути", - сообщили в пресс-службе СФ.

В учениях задействованы около 1 800 человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.