ВС РФ с помощью ЗРК "Оса-АКМ" уничтожили более 30 разведывательных украинских БПЛА

В Минобороны рассказали, что одного боекомплекта комплекса хватает на шесть целей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Военные группировки "Центр" на краснолиманском направлении с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" уничтожили более 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов украинских военных. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Более 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских националистов уничтожил расчет ЗРК "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач на краснолиманском направлении специальной военной операции", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что оборудование ЗРК "Оса-АКМ" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА противника еще на дальних рубежах. "Самые ходовые - это их штатные разведывательные беспилотные летательные аппараты "Фурия", "Лелека". Наш расчет уже сбил 21 беспилотник за 2,5 месяца", - говорит начальник расчета с позывным Кэш.

Как уточнили в МО РФ, одного боекомплекта ЗРК хватает на шесть целей. После его израсходования расчет снимается с боевого дежурства и уезжает на перезарядку в район боепитания. "Показывает себя очень хорошо, потому что это вездеход, всесезонный. Также у него установлен 300-сильный двигатель. <...> Преодолевать могу любые преграды, даже водные", - рассказал водитель с позывным Космос.

За безупречное несение боевого дежурства по прикрытию воздушного пространства в районах дислокации российских войск расчет ЗРК представлен к государственным наградам.

"Оса"

"Оса-АКМ" - модернизированная версия советского комплекса войсковой ПВО, принятого на вооружение в 1971 году. Не производится с 1989 года, однако до сих пор находится на вооружении некоторых стран, в числе которых Белоруссия, Польша и Украина.

ЗРК состоит из самоходной пусковой установки, станций обнаружения и сопровождения целей, счетно-решающего прибора, ракет и транспортно-заряжающей машины. "Оса-АКМ" снаряжается шестью ракетами 9М33М3, способными поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники и другие средства воздушного нападения на высоте от 10 до 5 тыс. м на дальности от 1,5 км до 10,3 км и скорости полета целей до 500 м/с.