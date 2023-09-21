21 сентября, 02:59,
обновлено 21 сентября, 03:10
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В расположение миротворческого контингента в Карабахе доставили около 5 тыс. человек

© Минобороны России

Военные медики оказывают им необходимую помощь

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 5 тыс. мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента. С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлены около 5 тыс. человек", - сказали в военном ведомстве.

Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Помощь оказывают военные медики российского медицинского отряда спецназначения. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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