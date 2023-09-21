В Ростехе сообщили о поставке в войска партии модернизированных самоходок "Мста-С"

По данным госкорпорации, самоходки оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем с улучшенными характеристиками точности, а также возможностью отображения электронной карты местности

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны России первую в рамках гособоронзаказа 2023 года партию модернизированных самоходных артиллерийских орудий (САО) "Мста-С". Об этом сообщили в госкорпорации.

"В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года Ростех поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". Усовершенствованная "Мста" может работать в режиме "огневой налет", имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов", - сообщили там.

В Ростехе отметили, что самоходки оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными характеристиками точности, а также возможностью отображения электронной карты местности. Система позволяет выполнить противоогневой маневр, а также автоматически рассчитать установки для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически.

"В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц "Мста-С" существенно расширила свои возможности. Теперь она может <...> поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара", - отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, машины также получили модернизированные механизмы системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту.

О самоходке

САУ 2С19 "Мста-С" - самоходный вариант 152-миллиметровой советской и российской гаубицы (буксируемая версия - "Мста-Б"), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. Изготавливается в экспортном варианте под калибр 155 мм. Минобороны РФ неоднократно публиковало кадры применения этой САУ в ходе спецоперации на Украине.