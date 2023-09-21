Силы РФ за сутки уничтожили на каховском направлении склад ГСМ и позицию ВСУ

Представитель оперативных служб региона сообщил, что также в островной зоне уничтожен пункт дислокации украинской армии

ГЕНИЧЕСК, 21 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на каховском направлении в Херсонской области склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены склад ГСМ; позиция одного из подразделений ВСУ (потери: четыре военнослужащих ВСУ уничтожены; пятеро получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожен пункт дислокации украинской армии, на херсонском - лодка и пять украинских военнослужащих, два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом, гаубица М777.