Малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" спустят на воду 27 сентября

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса - судостроительном заводе "Пелла" (Ленинградская область), АСЗ и двух предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Малые ракетные корабли (МРК) "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 "Каракурт" спустят на воду на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) 27 сентября, сообщили на предприятии.

"27 сентября на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоится церемония вывода из стапельного цеха двух малых ракетных кораблей проекта 22800 шифр "Каракурт" "Ржев" и "Удомля", - отмечается в сообщении.

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса - судостроительном заводе "Пелла" (Ленинградская область), АСЗ и двух предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс". Четыре МРК этого проекта переданы ВМФ РФ, строятся еще 12 кораблей.

Основное ударное оружие МРК проекта 22800 - универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс".