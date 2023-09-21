Новым командиром "Спарты" станет заместитель Артема Жоги

Озвучивать фамилию и имя преемника командир пока не стал

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель Артема Жоги, избранного на пост спикера парламента ДНР, возглавит разведывательный батальон "Спарта" после ухода действующего командира.

"Сегодня поданы документы. У меня есть заместитель, который участвует во всех действиях по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2014 года. В нашем батальоне он с 2015 года. Начал свою службу с рядового бойца, прошел путь командира отделения, замком группы, командира группы. Периодически принимал командование одной из рот. Четыре месяца назад был назначен моим заместителем, исполнял обязанности заместителя командира батальона по ведению и организации боевых действий. Парень опытный, пользуется огромным уважением в коллективе среди ребят. Молодой, из той категории, как Володя (Владимир Жога - прим. ТАСС), хваткий, энергичный, перспективный", - сообщил Жога в беседе с корреспондентом ТАСС.

Озвучивать фамилию и имя преемника командир пока не стал.

20 сентября Артем Жога был избран спикером парламента ДНР по итогам первого после выборов заседания.

Артем Жога является отцом Героя России Владимира Жоги (позывной Воха), который погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Жога возглавил батальон "Спарта", который с 2014 года принимает участие в боях за освобождение Донбасса. Также является членом наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который был создан по указу президента РФ Владимира Путина в начале апреля.