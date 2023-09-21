Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении

В ведомстве заявили, что противник потерял более 300 военных

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские военные за сутки на донецком направлении отразили пять атак украинских подразделений, в том числе у Клещеевки и Курдюмовки, противник потерял свыше 300 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, боевую машину РСЗО "Ольха", а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - отметили в военном ведомстве.