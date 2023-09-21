В расположении миротворцев России остались 1 340 мирных жителей Карабаха

По данным Минобороны РФ, в их числе 607 детей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. После полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в расположении российских миротворцев остаются 1 340 мирных жителей, включая 607 детей. Все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В настоящее время после полного прекращения боевых действий, достигнутого в ходе переговорного процесса при посредничестве командования российского миротворческого контингента, в расположении миротворцев продолжают находится 1 340 человек, из них 607 детей. Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Также отмечается, что военными медиками российского медицинского отряда специального назначения оказывается квалифицированная медицинская помощь мирным жителям.

"Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", - сказали в ведомстве.