Жителей Туапсе предупредили о тренировочных стрельбах в акватории порта

В акватории морского порта будет закрыто движение для судов и маломерных плавательных средств

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Тренировочные стрельбы в акватории порта города Туапсе в Краснодарском крае пройдут с 11:00 до 15:00 22 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"22 сентября в период с 11:00 до 15:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.

На указанный период движение для судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе будет закрыто.

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

