Источник сообщил о выходе трех МРК - носителей "Калибров" в акваторию Балтики на учения

В боевом составе ВМФ России в настоящее время находятся десять МРК проекта 21631 и четыре МРК проекта 22800

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Три малых ракетных корабля (МРК) Балтийского флота (БФ), носители крылатых ракет "Калибр-НК", вышли в море для отработки учебно-боевых задач. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Калининградской области.

"Три носителя "Калибров" БФ - МРК "Град", "Одинцово" и "Советск" - вышли в море для отработки учебно-боевых задач", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

МРК "Град" проекта 21631 передан ВМФ России в конце 2022 года. МРК "Советск" и "Одинцово" проекта 22800 переданы ВМФ РФ в 2019 и 2020 годах соответственно.

В боевом составе ВМФ России в настоящее время находятся десять МРК проекта 21631 и четыре МРК проекта 22800.