21 сентября, 15:24

Источник сообщил о выходе трех МРК - носителей "Калибров" в акваторию Балтики на учения

Валентин Егоршин/ ТАСС, архив
Малый ракетный корабль "Одинцово"
© Валентин Егоршин/ ТАСС, архив

В боевом составе ВМФ России в настоящее время находятся десять МРК проекта 21631 и четыре МРК проекта 22800

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Три малых ракетных корабля (МРК) Балтийского флота (БФ), носители крылатых ракет "Калибр-НК", вышли в море для отработки учебно-боевых задач. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Калининградской области.

"Три носителя "Калибров" БФ - МРК "Град", "Одинцово" и "Советск" - вышли в море для отработки учебно-боевых задач", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

МРК "Град" проекта 21631 передан ВМФ России в конце 2022 года. МРК "Советск" и "Одинцово" проекта 22800 переданы ВМФ РФ в 2019 и 2020 годах соответственно.

В боевом составе ВМФ России в настоящее время находятся десять МРК проекта 21631 и четыре МРК проекта 22800. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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