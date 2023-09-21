Летчики Балтфлота нанесли удары по "противнику" в водах Балтики и на суше

В учениях были задействованы более 10 самолетов, сообщила пресс-служба флота

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Более 10 самолетов авиасоединения Балтийского флота были задействованы в учениях, на которых отрабатывались действия по нанесению ударов по надводным целям на Балтике, а также практическое бомбометание по объектам на суше, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ2 морской авиации отработали тактические приемы нанесения ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в Балтийском море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики выполнили полеты в заданные районы моря для анализа надводной обстановки и обнаружения кораблей условного противника, а также осуществили по ним учебные атаки и условное нанесение ударов. В общей сложности в учениях было задействовано более 10 самолетов соединения морской авиации флота.

"После выполнения учебно-боевых задач над морем экипажи самолетов Балтийского флота взяли курс на наземный авиационный полигон в Калининградской области, где провели практическое прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника, авиационными бомбами ОФАБ-100 и ОФАБ-120, а также неуправляемыми авиационными ракетами", - рассказали в пресс-службе.

О самолетах

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2, первую партию которых флот получил в начале 2022 года, от его предшественника Су-30СМ, который также стоит на вооружении смешанного авиаполка морской авиации Балтийского флота, является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги.

Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.