МО РФ зафиксировало пять нарушений режима прекращения огня в Карабахе

Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по этим фактам, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в двух районах Нагорного Карабаха с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: в Шушинском (два) и Мардакертском районах (три). Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в бюллетене.

По данным военного ведомства, в расположении российских миротворцев остаются 1 340 мирных жителей, в том числе 607 детей, которые не имеют возможности вернуться в свои дома. Организованы их размещение и питание, а также оказание медицинской помощи.