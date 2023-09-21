Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

По словам Михаила Развожаева, в городе спокойная обстановка

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Громкие звуки в Севастополе на южном и северном молах связаны с тренировкой сил противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, в том числе со стрельбой из различных вооружений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"На южном и северном молах ориентировочно до 20:30 наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам украинских беспилотников.