Авиация коалиции за сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Истребители F-35, F-16, Rafale, Typhoon и беспилотные летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сообщил Кулить. Также, по его информации, за сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Также отмечается, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных сил со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана".

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.