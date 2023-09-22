Грехов: странам СНГ необходимо модернизировать силы ПВО в связи с атаками БПЛА на Россию

Зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ считает, что сейчас необходимо развитие единых региональных систем противовоздушной обороны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Попытки диверсий на территории России с применением беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о необходимости модернизации средств противовоздушной обороны вооруженных сил государств - участников СНГ. Об этом заявил заместитель председателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ Юрий Грехов.

"В настоящее время, с началом проведения спецоперации, на территории Российской Федерации со стороны ВСУ предпринимаются попытки диверсий c применением беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим необходимо выполнить мероприятия по совершенствованию противодействия беспилотной авиации, а именно модернизацию сил и средств противовоздушной обороны вооруженных сил государств - участников СНГ", - сказал Грехов газете "Красная Звезда".

По его словам, наиболее важной задачей при совершенствовании объединенной системы ПВО СНГ является развитие единых региональных систем ПВО и их интегрирование в общую систему.

"[Необходимо] способствовать развитию возможностей противовоздушной обороны по организации и обеспечению охраны границ и обороне критически важных объектов стран СНГ в воздушном пространстве, совместного контроля порядка использования воздушного пространства, взаимного оповещения о воздушно-космической обстановке, предупреждения о ракетном и воздушном нападении и ведении совместных действий войск ПВО по отражению воздушно-космического нападения, - сообщил заместитель главнокомандующего ВКС по вооружению.

Грехов также заявил, что проводится большое количество мероприятий по вопросам адаптации объединенной системы ПВО СНГ. Он отметил, что в том числе продолжается разработка и уточнение межгосударственных нормативных документов, регламентирующих проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки войск объединённой системы ПВО, а также документов по организации и несению совместного боевого дежурства по ПВО войск.

Совет министров обороны государств - участников СНГ проходил 19-21 сентября в Туле. В заседании принимали участие главнокомандующие ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны) вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России.