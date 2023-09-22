Участники съезда комитета по вопросам ПВО СНГ осмотрели продукцию бюро Шипунова в Туле

Как сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению Юрий Грехов, гости также посетили предприятия "Тулаточмаш", "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" и "Стрела"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Участники 57-го заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ ознакомились с продукцией тульского конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова. Об этом сообщил журналистам зампредседателя комитета - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) по вооружению Юрий Грехов.

"В дни пребывания в городе участники заседания посетили ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса. Например, им продемонстрировало свою продукцию АО "КБП им. А. Г. Шипунова" - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, активно занимающееся разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ, ВКС и противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а продукцией гражданского назначения", - сообщил он.

Грехов добавил, что участники также осмотрели создаваемые в интересах ВС РФ тренажеры на предприятии "Тулаточмаш", а также ознакомились с продукцией АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" - одного из ведущих предприятий по созданию учебно-тренировочных средств и радиолокационных систем управления высокоточным оружием. Также они изучили работу производства НПО "Стрела" - лидера по выпуску радиолокационных станций.

Тульское конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова - разработчик зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", ПТРК "Корнет-ЭМ".