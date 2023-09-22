ВС РФ уничтожили на купянском направлении американские гаубицы, ЗРК Avenger и самоходку

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский рассказал, что общие потери противника составили более двух взводов живой силы, два миномета, пункт боепитания, четыре пикапа

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские войска на купянском направлении при помощи буксируемой гаубицы уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) американского производства Avenger, а также две гаубицы M777 и самоходную артиллерийскую установку Paladin Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"На купянском направлении в полосе обороны шестой общевойсковой армии артиллерийский расчет мотострелкового соединения огнем 152-мм буксируемой гаубицы Д-20 в районе Петропавловки уничтожил зенитный ракетный комплекс американского производства Avenger", — сообщил он.

По данным Зыбинского, также в ходе боевых действий личный состав группировки уничтожил две гаубицы американского производства М777 и американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin в районах населенных пунктов Колодези, Катериновка, Урочище Кринички. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожили восемь беспилотников.

"Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, два миномета, пункт боепитания, четыре пикапа", — подытожил Зыбинский.