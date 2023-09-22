ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении из "Града"

В Минобороны России отметили, что слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские военные группировки "Центр" уничтожили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 "Град" опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21-1 "Град" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", — сказали в военном ведомстве.

Артиллеристы выдвинулись на боевую позицию, получив от передовых наводчиков координаты скопления живой силы противника на одном из опорных пунктов ВСУ, добавили в МО РФ. Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили залп 122-мм реактивными снарядами на дистанцию более 15 км. Поражение цели контролировали военнослужащие разведывательного подразделения группировки с помощью беспилотника. Затем расчет выполнил противоогневой маневр, быстро покинув огневую позицию и скрывшись в лесном массиве, уточнили в Минобороны.

"Самые интересные цели крайние — это два склада с боеприпасами только что привезенными, и под вечер была разбита техника примерно из четырех-пяти машин. От получения команды до полной готовности до пяти минут занимает время", — говорит старший офицер батареи с позывным Ермак.

В МО РФ уточнили, что слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, поддерживать действия российских подразделений, накрывая огнем позиции ВСУ.