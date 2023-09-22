22 сентября, 08:12
Военная операция на Украине

Росгвардейцы обнаружили замаскированный танк на бывших позициях ВСУ в ДНР

При осмотре территории военнослужащие также обнаружили и изъяли мины ОФЗ калибром 125 мм

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили замаскированный танк Т-72 и осколочно-фугасные зажигательные снаряды, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

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"Росгвардейцы обнаружили замаскированный танк ВСУ. Украинский Т-72 найден в капонире на оставленных противником позициях в Старобешевском районе ДНР. При осмотре территории также обнаружены и изъяты мины ОФЗ (осколочно-фугасные зажигательные снаряды - прим. ТАСС) калибром 125 мм", - говорится в сообщении. 

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