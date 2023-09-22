22 сентября, 08:32,
обновлено 22 сентября, 08:38
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую управляемую ракету и два БПЛА

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили у западного побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"22 сентября около 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа", - сказали в ведомстве. 

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